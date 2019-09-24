Министр здравоохранения: Россияне стали жить дольше, меньше пить и курить

Продолжительность жизни россиян с 2000 года возросла. По данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, почти на 8 лет. Накануне, Росстат сообщил, что именно на 8 лет позже российские женщины стали позже выходить замуж. Однако в министерстве пока эти две цифры не связывают.

«С 2000 года, за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года – почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», – цитируют РИА Новости Скворцову.

Министр отмечает, что материнская смертность снизилась почти в 5 раз, а младенческая – в 3,6 раза. Плюс дали мероприятия по туберкулезу, что также снизило смертность по этому показателю в 4 раза.

«За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», – сообщила министр.