Новая Голландия отдает «долг» главному синоптику. Новые и здоровые привезли вместо «старых и больных»

Читатели «Фонтанки», гулявшие ночью 24 сентября около культурного острова-пространства, заметили грузовик, из которого выгружали деревья, готовые к высадке. Несмотря на прохладную погоду, Новая Голландия решила выполнить обещание, данное петербуржцам, после поста главного синоптика Петербурга Александра Колесова. Он обратил внимание на то, что по периметру острова спиливают деревья.

В администрации острова сообщили, что вывезли только «старые и больные». На месте спиленных деревьев будут вестись строительные работы в рамках ранее утвержденного плана освоения острова и пространства рядом. А затем высадят новые крупномеры. Мол, транспортировки уже ждут «несколько десятков» здоровых деревьев в европейских питомниках. Сроки новых посадок ограничены концом октября (согласно плану реставрации, второй этап включает благоустройство прилегающей территории площадью более 15 000 квадратных метров).