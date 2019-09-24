Ростелеком разрабатывает идентификацию сотовых абонентов по лицу и голосу. Это нужно для перехода на виртуальные сим-карты

Разработки системы удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу начались в России.

Об этом 24 сентября сообщают «Известия». Разработками занимается Ростелеком, который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Система нужна для того, чтобы быстрее внедрить виртуальные сим-карты (eSIM) в стране.

Технологию eSIM уже тестируют отечественные операторы. Она позволит отказаться от существующей физической сим-карты, вместо этого будет использоваться специальный чип в самом гаджете. А пользователь сможет подключаться к сетям разных операторов.

Сейчас eSIM есть в смартфонах iPhone XR, XS и XS Max и планшетах iPad Pro. Поддерживают технологию eSIM смартфоны Google Pixel 3, Pixel 3 XL, планшеты Microsoft Surface Pro, Huawei dtab и Lenovo Mix 630, но они в РФ официально не поставляются.

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Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) Ростелекома Алексей Чернецов уверен: заключать договора о виртуальной сим-карте можно будет без посещения офиса оператора связи. Зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако Минкомсвязь пока призывает не торопить события: по мнению ведомства, в России не вполне готова нормативная база, касающаяся виртуальных сим-карт. Коррективы хотят обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли в начале октября. В частности, чиновники предлагают обсудить аутентификацию абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

В июне чиновники заявили игрокам рынка, что производителям смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSIM придется размещать на территории РФ серверы для загрузки абонентских профилей и хранения криптографических ключей. Это необходимо для гарантий сохранения тайны связи россиян.

В апреле оператор «Теле 2» в тестовом режиме запустил выдачу виртуальных сим-карт по технологии eSIM. Компания выдает клиентам QR-код для встраивания электронной карты только в обмен на физическую.

Минкомсвязь, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ФСБ должны проработать легализацию в РФ виртуальных сим-карт к январю 2020 года.