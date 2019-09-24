В Рыбацком утром тушили склады

Пожар в складских помещениях тушили утром в Невском районе. Работу промзоны это не нарушило.

Как сообщают 24 сентября в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о том, что огонь занялся в трехэтажном административно-производственном здании на проспекте Обуховской обороны, 295, поступил в дежурную службу в 6.21. Горела обстановка на площади 15 квадратных метров. В 07. 28 пожар ликвидирован силами 4 пожарных расчетов и 16 огнеборцев.

Сведения о пострадавших, уточняют в МЧС, не поступали.

В самом большом комплексе складов по этому адресу логопарке «Троицкий» «Фонтанке» сообщили, что возгорание их не коснулось, оно было по соседству. И он работают в нормальном режиме.