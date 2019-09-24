Смерть вместо похудения. Во Франции судят фармацевтический гигант за лекарство, после приема которого умерли 500 человек

Компания обвиняют в непредумышленном убийстве покупателей препарата Mediator, разработанный в середине 70-х годов. Изначально он был предназначен для диабетиков, страдающих излишним весом. А позже его стали выписывать всем желающим похудеть для подавления аппетита.

Как сообщает BBC 24 сентября, обвинение уверено, что Servier сознательно не предупреждала пациентов и о побочных эффектах и возможном летальном исходе от приема препарата.

У независимых исследователей и компании разные цифры умерших после приема препарата. Так авторы расследований полагают, что прием Mediator привел к гибели до 2 тысяч человек. Сама фармкомпания заявляет, что есть лишь три подтвержденных случая смерти из-за Mediator. Все остальные умерли от других проблем со здоровьем

В процессе принимают участие 2600 истцов, 376 адвокатов и сотни свидетелей.

Реклама



Лекарство не продается во Франции с 2009 года, на тот момент препарат был изъят из продажи в США, Испании и Италии. К этому времени препарат купили около пяти миллионов человек.

На сайте фармкомпании говорится, что Servier предложила выплатить компенсации более 3700 пострадавшим на сумму в 164,4 млн евро (182 млн), 132 млн евро уже были выплачены.