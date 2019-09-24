Глава Духовного управления мусульман назвал целесообразным многоженство в российских республиках

Ввести официально многоженство в национальных республиках России, где преобладают мусульмане, предложил переизбранный председатель Совета муфтиев страны Равиль Гайнутдин. По мнению религиозного деятеля, это лучше скрываемых связей мужчин на стороне.

«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (...) Поэтому здесь на весы можно ставить – или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», – приводит слова муфтия «Интерфакс». После переизбрания Равиль Гайнутдин дал интервью «России-24».

На уточняющий вопрос ведущей муфтий заявил: «если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно».

Гайнутдин оговорился, что понимает: Россия – светская страна, и законы для всех одинаковы.

Реклама



«Я за законность и порядок, за соблюдение священного Корана и предписаний и за соблюдение федерального закона на всей территории Российской Федерации», – подытожил религиозный деятель.

Напомним, ранее чеченский министр Джамбулат Умаров призвал женатых мужчин не лицемерить и не скрывать связи с другими женщинами. Он отметил, что «многоженство существует во всём мире, независимо от конфессии». Он призвал «не лицемерить». «Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была ещё одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно, делайте это открыто. И не оскорбляйте отношение матери ваших детей к вам любовницей и какими-то скрытыми отношениями, обманом и лицемерием», – заявил тогда чиновник.

Схожую позицию высказывал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он тоже выступал в прессе за многоженство в некоторых регионах России, например, в Дагестане и Ингушетии.

«Назовите мне хоть одного мужчину, который не имел по несколько любовниц. Нет таких. И все они врут своим женам. Поэтому многоженство — это очень хорошо, а иметь много любовниц — плохо. Я за то, чтобы человек имел по несколько жён, если он в них нуждается и в состоянии содержать, и решал демографическую проблему в России», — говорил Кадыров.