СМИ : Сбербанк планирует создать сервис по продаже автомобилей

Новые и подержанные машины хочет продавать Сбербанк с помощью новой интернет-площадки. Сейчас банк ведет переговоры с игроками рынка, чтобы объединить их под своим крылом. Об этом 24 сентября пишет РБК.

Предполагается, что Сбер будет использовать для продажи автомобилей и свое мобильное приложение, где рядом с возможностью получить автокредит, появится автокаталог, предположительно с Авто.ру.

Проект, по данным все того же РБК, завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк, который специализируется на автокредитовании.

В начале сентября Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. А лето он же заявил о создании с Mail.ru Group бизнеса на базе сервиса доставки еды Delivery Club, сервиса такси «Ситимобил» и платформе для ресторанов Foodplex.