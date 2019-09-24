В «тайной комнате» дома Бака нашелся «клад»: жильцы рассказали, что увидели под горами мусора

Жильцы знаменитого дома Бака, на Кирочной улице, 24 в Петербурге, рассказали, что изучили обнаруженную в выходные «тайную комнату» над сводом первой парадной, и она действительно хранила исторический клад.

«В понедельник, при разборе обнаруженного в ней мусора, под слоем пыли и битого кирпича были найдены бумаги, связанные с конторой Южной горнозаводской биржевой артели, разместившейся в квартире 2 на Кирочной, 24 в августе 1918 года. Среди находок – фирменные бланки компании (пустые и заполненные), книги учета продукции, результаты внутреннего аудита (учет мыла, ванили, кофе, цикория, шоколада, осетрины, судака, коржиков, дрожжей и прочего). Переписка с отделом муниципального торгового комиссариата, отчеты и письма, а также газеты и листовки разных периодов на русском и английском языках, копирки», – рассказали жители 24 сентября в группе дома.

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Кроме того, помимо деловых бумаг и газет, были обнаружены несколько упаковок от сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и опустошенную, но очень красивую бутылку из-под столового вина от Хамовнического пивоваренного завода.

Напомним, что помещения нет на планах здания — вход в него обнаружили под обоями.