Минобороны разработает систему по борьбе с утечками документов в Интернет

Российское оборонное ведомство объявило закрытый тендер на оснащение армии системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в Сети.

Об этом 24 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявку на сайте госзакупок. В документе говорится, что закупаются «услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет"».

Все работы исполнитель должен сделать в течение года – до октября 2020-го. В качестве начальной указана максимальная стоимость контракта – 250 миллионов рублей. В текущем году на закупаемые услуги потратят 148,12 миллиона рублей, в следующем – 101,88 миллиона.

Напомним, в марте 2019 года российским военным запретили рассказывать журналистам и пользователям соцсетей о своей принадлежности к армии. Им также не разрешают публиковать в Интернете информацию о сослуживцах, членах семей, а также о перемещении воинских частей. За нарушение этого закона предусмотрена дисциплинарная ответственность, для контрактников – вплоть до увольнения.