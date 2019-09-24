Мобильный как средство спасения. Более 8 тысяч детей пропали в России с начала года

В России все чаще стали пропадать или уходить из дома дети. Если за весь 2018 год в правоохранительные органы поступило 13 683 сообщения об исчезновении ребенка , то за первые шесть месяцев года текущего уже 8 383.

Такую статистику на совещании, посвященном вопросам розыска и профилактики уходов среди несовершеннолетних, привел 23 сентября глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Коллег он успокоил, на данный момент местонахождение подавляющего большинства лиц по более, чем 8 тысячам сообщений установлено – в розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних. В это число не входят дети, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По имеющимся у СК данным, около 800 российских детей могут находиться в таких лагерях в Ближневосточном регионе.

Чаще всего, по статистике, дети пропадают в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. И чаще всего они пропадают из-за надлежащего контроля в детских социальных учреждениях, конфликтов с родителями и другими членами семьи, асоциального поведения родителей, жестокого обращения.

У розыскников, которым, признал Бастрыкин, очень помогают волонтерские службы, с августа этого года после внесения изменения в законодательство, появилась возможность оперативно получать информацию о пропавшем, если с собой у него есть мобильный. А у СК есть разрешение родителей на использование его данных.