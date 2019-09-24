Мадуро заявил, что вылетает в Россию к Путину

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом – президентом Путиным", – сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

#EnVivo ? | Inauguramos nuevas infraestructuras educativas para fortalecer la educaci?n p?blica en nuestra Patria. https://t.co/yFCzAR6WmS — Nicol?s Maduro (@NicolasMaduro) 23 сентября 2019 г.

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О предстоящем визите за океан Мадуро говорил накануне.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.