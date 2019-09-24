Зеленский прилетел в США на сессию Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.

"Президент Украины выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", сообщают подробности в администрации лидера соседнего государства.

Кроме того, украинский лидер проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе, с президентом США Дональдом Трампом.