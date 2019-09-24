Происшествия
В лобовом под Петербургом сошлись «Шевроле» и «Киа». Двое погибли
Смертельная авария произошла в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 23 сентября. В лобовом столкновении погибли двое.
Около 22.05 в поселке Большая Ижора на трассе Петербург-Ручьи автомобиль «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Киа». По информации отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, смертельные травмы получили водитель и пассажир «Шевроле».
«Киа» управляла 35-летняя женщина. Её госпитализировали в состоянии средней тяжести.