Двести человек эвакуировали с горящей у берегов Итурупа плавбазы

Уже 200 человек эвакуировано с плавучей базы "Петр Житников" в Тихом океане, где произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область). В акватории ведется спасательная операция. Информации о погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что из 400 человек на расположенные поблизости суда перевезли более 100 человек.