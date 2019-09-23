"Угроза энергобезопасности Европы". Трамп и Дуда осудили "Северный поток - 2"

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, как помешать строительству газопровода "Северный поток – 2", который они сочли угрозой для энергетической безопасности Европы, сообщает пресс-служба Белого дома.

President @realDonaldTrump and President @AndrzejDuda discussed advancing the robust U.S.-Poland partnership in key areas such as defense, security, and energy. pic.twitter.com/O7VILOg7CN — The White House (@WhiteHouse) 23 сентября 2019 г.

"Оба президента признали, что газопровод "Северный поток – 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", – сообщает пресс-служба североамериканского лидера.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.