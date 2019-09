"Угроза энергобезопасности Европы". Трамп и Дуда осудили "Северный поток - 2"

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, как помешать строительству газопровода "Северный поток – 2", который они сочли угрозой для энергетической безопасности Европы, сообщает пресс-служба Белого дома.

President @realDonaldTrump and President @AndrzejDuda discussed advancing the robust U.S.-Poland partnership in key areas such as defense, security, and energy. pic.twitter.com/O7VILOg7CN