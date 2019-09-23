Оранжевая ветка метро возвращается в привычный ритм. Погиб пассажир

После двадцатиминутного перерыва движение поездов по оранжевой ветке метро Петербурга полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба подземки 23 сентября.

С 23.08 поезда следуют по обычному расписанию. На станции «Площадь Александра Невского» под вагоном оказался один из пассажиров. Из-за чего движение составов по оранжевой ветке приостановили. Застрявших пассажиров выводили через тоннель.

По словам очевидцев, в результате происшествия погиб молодой парень. Его голову и тело доставали по отдельности.