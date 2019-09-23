Глава МВД Украины ждёт, что уголовное дело против экс-спикера Верховной рады за трагедию в Одессе закроют

Сохранивший свой пост ставленник экс-президента Украины Петра Порошенко министр внутренних дел страны Арсен Аваков ожидает, что Государственное бюро расследований закроет дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, возбужденное в связи с подозрением в причастности к массовыми беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом Аваков написал в своем микроблоге в Twitter.

Справа ДБР по Парубію та Одесі. Розумію, ще не могли за заявою не відкрити ЄРДР, – вимога КПК. Не розумію упередженості формулювань. Очікую, відповідно до закону та здорового глузду закриття провадження та спростування абсурдних звинувачень. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 23 сентября 2019 г.

“Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", – отметил Аваков. Он полагает, что ГБР вынуждено было внести сведения в ЕРДР, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Формулировки следствия по делу о подозрении Парубия в причастности к массовыми беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года Аваков считает предвзятыми.

23 сентября сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против экс-спикера Верховной рады Украины 8 созыва, народного депутата от "Европейской солидарности" Андрея Парубия. Экс-спикера подозревают в создании и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 года на территории г. Одессы.

Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Украинские националисты заживо сожгли в этом доме активистов Антимайдана, выступивших против госпереворота в стране, произошедшего 21 февраля 2014 года.