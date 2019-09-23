Происшествия
Попокатепетль выдаёт. Туристам запретили приближаться к самому знаменитому вулкану Мексики из-за извержения
Пробуждение мексиканского вулкана Попокатепетль сопровождается взрывами и выбросами газов, служба гражданской обороны штата Пуэбла призывает всех находящихся поблизости соблюдать 12-километровый радиус безопасности и не пытаться совершить подъем на кратер.
"Вулкан Попокатепетль проснулся и извергает фонтаны водяного пара, газов и пепла, которые рассеиваются в направлении запада – северо-запада штата", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Actividad del volc?n #Popocat?petl en las ?ltimas 24 horas:— PC Estatal Puebla (@PC_Estatal) 23 сентября 2019 г.
? 152 exhalaciones
? 7 explosiones menores
? 646 minutos de tremor
? El sem?foro ? de alerta contin?a en #AmarilloFase2. Se exhorta a respetar espeta el radio de seguridad de 12 km #CENAPRED. pic.twitter.com/kPDnVqlkN5