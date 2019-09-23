Оранжевая ветка метро в Петербурге встала. Поезда остановили из-за падения пассажира

Движение поездов на оранжевой ветке метро в Петербурге сбилось с графика вечером 23 сентября. На заторы в подземке «Фонтанке» пожаловались читатели около 22.30.

«Перед площадью Александра Невского встал электропоезд. Пассажирам сказали не паниковать. Свет выключили. Горит слабый. Либо экономия электричества, либо аварийный. В вагоне душно», – сообщают читатели "Фонтанке".

В пресс-службе метро уточнили, что движение на Линии 4 приостановлено по причине падения пассажира на путь. Предположительно, происшествие закончилось смертью пострадашего.