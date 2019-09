Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ему не дают Нобелевскую премию мира.

"Я бы получил Нобелевскую премию за много разных вещей, если бы они давали ее по-честному, а они этого не делают", – заявил Трамп журналистам на встрече с премьером Пакистана Имраном Ханом. Трамп напомнил, что его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году. "Они дали премию Обаме сразу после того, как он занял пост президента, и он сам не мог понять, за что он ее получил. И знаете что? Это единственное, в чем я с ним согласен", – сказал Трамп. Обама получил премию с формулировкой "за усилия по укреплению международной дипломатии".

также главы государств обсуждали сотрудничество в энергетике и проблему Кашмира – территории, которая является причиной конфликтов Пакистана и Индии.

