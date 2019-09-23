ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в понедельник, 23 сентября, в Петербурге. Хозяева уступили со счетом 2:3 по буллитам.

У СКА забил Владимир Ткачев на 10 и 34 минутах. За ЦСКА отличился Максим Шалунов на 8 и 25 минутах. Победный буллит забил Линден Вей.

Московский клуб во второй раз в сезоне обыграл петербуржцев на выезде.

У СКА четыре поражения в десяти матчах. Команда Алексея Кудашова набрала 13 очков и занимает третье место на Западе.

ЦСКА набрал 15 очков в девяти играх. Команда Игоря Никитина занимает второе место.