Победившим в «Литейном округе» яблочникам не позволят избрать главой своего человека. Прежний председатель позаботился об этом заранее

Минюст РФ зарегистрировал изменения в устав муниципалитета «Литейный округ», где большинство мандатов — 11 из 20 — на прошедших 8 сентября выборах получили кандидаты от «Яблока» . Поправки усложняют процесс избрания главы мунициципалитета: если раньше для этого было достаточно простого большинства, то теперь необходимо две трети голосов. Заместителя главы муниципалитета, согласно опубликованным на сайте минюста поправкам, теперь тоже можно выбрать только в том случае, если в голосовании участвуют 14 депутатов.

Изменения, которые блокируют для яблочников возможность провести своих кандидатов на руководящие посты в «Литейном округе», в министерстве зарегистрировали 20 сентября. Решение усложнить процедуру избрания руководства датировано 4 сентября; бывший председатель муниципалитета Павел Дайняк подписал его за четыре дня до выборов. Сам Дайняк на вопрос «Фонтанки» о том, чем была продиктована необходимость вносить такие поправки в устав, ответить не смог, пояснив, что находится за городом.

На сайте министерства говорится, что поправки еще не вступили в силу. Они начнут действовать после того, как решение совета официально опубликет газета «Литейного округа». Павел Дайняк стал муниципальным депутатом в 2014 году, тогда он баллотировался от «Единой России». На этих выборах глава муниципалитета баллотировался без партийной поддержки. Кроме него, в совет прошли еще трое самовыдвиженцев. «Единая Россия» получила в совете нового созыва пять мандатов.

«Изменения в устав муниципалитета нельзя принять просто так: нужно сперва провести публичные слушания. Но никакой информации о том, что до 4 сентября "Литейный округ" провел слушания по этому вопросу, на сайте нет», – говорит лидер петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова. Она предполагает, что решение о поправках в устав было оформлено задним числом.

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Аналогичное изменение, по словам лидера петербургского отделения Партии роста Павла Швеца, вскоре может появится и в уставе муниципалитета №72 во Фрунзенском районе. Там кандидаты Партии роста взяли 15 мандатов из 20. «По моей информации, в Минюст уже поступило на рассмотрение решение совета прошлого созыва, которое запрещает муниципалитету принимать решения в принципе, если на заседании отсутствует хоть один депутат» – сказал Швец «Фонтанке».

По итогам прошедших в Петербурге 8 сентября выборов кандидаты от парламентских партий сумели взять большинство сразу в нескольких муниципалитетах. В общей сложности у «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, Партии роста и ЛДПР появилось больше трехсот мандатов.