«На воде тоже нарушают». Речной трамвайчик с гуляниями на борту вошёл не в ту арку Аничкова моста

Речной трамвайчик со свадьбой на борту потерял ориентацию на водах Фонтанки. Видео с запретным поворотом опубликовали очевидцы в социальных сетях 23 сентября.

На опубликованных кадрах видно, как транспорт заходит в арку Аничкова моста. При этом капитан игнорирует надпись «Проход судов запрещён».

«На воде тоже нарушают», — прокомментировал очевидец. Автор видео уточнил, что на судне гуляла свадьба. Проплыв под переправой сопровождался музыкой и криками: «Счастье есть».

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что жалоб в полицию на спорный манёвр не поступало.