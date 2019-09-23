"Патриарх-раскольник" Филарет раскрыл подробности предоставления томоса "новой церкви" Украины

Преданный анафеме Русской православной церковью и называющий себя патриархом ныне несуществующей Украинской православной церкви Киевского патриархата Михаил Денисенко (Филарет) заявил в Сети, что "новая церковь" Украины ПЦУ – не является автономной из-за принятого устава.

По его словам, одним из условий Константинополя для предоставления Киеву томоса стал отказ Филарета от выдвижения его кандидатуры на пост предстоятеля этой "церкви". "Это требование было не только несправедливым, но и неканоническим", – заявил он.

Также Денисенко отметил, что "новая церковь" не получила полноценной автономии, так как на "объединительном соборе" устав был принят в греческом варианте по образцу Константинопольского патриархата. "Это означает, что православная церковь Украины действует по уставу чужой церкви. И министерство культуры Украины зарегистрировало не украинский устав, а греческий", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Денисенко (Филарета), так называемый объединительный собор "проходил в составе Константинопольского патриархата", однако ни одна из присутствовавших на нем церквей "не была в каноническом подчинении Константинопольского патриарха".

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В декабре прошлого года в Киеве состоялся "объединительный собор", на котором была образована "новая церковь" Украины. Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко, якобы ученик Денисенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей. РПЦ разорвала общение с Фанаром.