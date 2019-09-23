Госстатистика Украины не радует соотечественников. Промышленность страны продолжает падение

На Украине в августе 2019 года промышленное производство сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики (Госстат). Также сообщается, что в в июле 2019 по сравнению с июлем 2018 года промпроизводство снизилось на 0,2%, и на 2,3% – в июне .

Согласно данны ведомства, основной причиной стало падение в перерабатывающей промышленности на 4,1%.

В то же время в добывающей промышленности и разработке карьеров рост в августе-2019 к августу-2018 был равен 2,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2%.

В целом по итогам восьми месяцев 2019 года рост промпроизводства в Украине составил 0,1% к аналогичному периоду 2018 года, сообщает статистическое ведомство.

Кроме этого, по результатам обследования рабочей силы число занятого населения в возрасте 15 лет и старше в II квартале 2019 р. составило 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,7 млн человек. Число безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,4 человек. В I квартале 2019 г. уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,2%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 58,6%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 7,8%.