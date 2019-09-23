В Египте заблокировали Facebook и новостные сайты из-за массовых акций протеста

В Каире, Суэце и ряде других городов Египта во время антиправительственных демонстраций, которые продолжаются в стране уже третий день, задержали более 370 человек, передает Reuters. Также в Египте начались сбои в работе социальных сетей и некоторых новостных сайтов, в частности иновещания. Абоненты двух главных провайдеров Египта имеют проблемы с доступом к Facebook, Facebook Messenger и нескольким новостным изданиям, среди которых и BBC.

Вероятным поводом для блокировки соцсетей в стране стало распространение информации о коррупции в высших кругах египетской власти. Как рассказали Reuters очевидцы, также на выходных сотрудники службы безопасности в штатском останавливали людей в центре Каира и проверяли контент их профилей в социальных сетях на телефонах.

20 сентября в ряде городов Египта прошли уличные акции протеста против руководства страны. Участники акций требовали отставки президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. В столице Египта Каире много демонстрантов, собравшихся на площади Тахрир, были задержаны полицией.

Поводом к протестам против ас-Сиси стал призыв египетского бизнесмена и актера Мухаммеда Али, несколько недель назад бежавшего из страны. На своей странице в Facebook Али опубликовал ряд видеозаписей, где обвинил президента Египта и руководство национальной армии в коррупции. Али утверждал, что благодаря своему бизнесу он стал свидетелем масштабного злоупотребления государственными средствами при строительстве роскошных отелей, президентских дворцов и могилы для матери ас-Сиси, умершей в 2014 году.