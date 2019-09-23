Пулково ждёт лоукостеры. Ryanair, EasyJet и Wizz Air хотят летать из Петербурга в режиме «открытого неба»

Три европейских лоукостера предоставили планы маршрутных сетей для полетов из петербургского аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха». Об этом сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на гендиректора «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС, оператор Пулково) Леонида Сергеева.

В пресс-службе Пулково сообщили, что всего поданы заявки по 33 направлениям, но, куда именно намерен летать каждый из лоукостеров не уточнили.

Свои планы Ryanair, EasyJet и Wizz Air смогут реализовать в том случае, если петербургская воздушная гавань получит так называемую «седьмую степень свободы воздуха». Это значит что компания сможет летать в Северную столицу не только из своей страны, но и из других. Ранее сообщалось, что возможность предоставления такого режима Пулково обсуждает Минтранс.