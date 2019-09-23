Мусульмане России заявили, что необходимо построить мечети во всех городах-миллионниках

Возвести мечети в каждом городе-миллионнике и в региональных центрах страны считают необходимым мусульмане. Об этом сообщается в итоговой резолюции VII Съезда организации «Духовное управление мусульман России», которая опубликована 23 сентября.

«Поставить перед всем мусульманским сообществом и религиозными организациями вопрос о необходимости возведения современных соборных мечетей во всех городах-­миллионниках России и столицах субъектов Российской Федерации», — говорится в тексте.

Также в резолюции указано на необходимость обратить «особое внимание» властей на создание полноценной мусульманской инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.

В марте глава совета муфтиев Равиль Гайнутдин спрогнозировал рост доли мусульман в России до 30%, в связи с чем заявил, что «категорически необходимо» строить десятки новых мечетей.