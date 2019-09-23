Сборная России второй раз подряд пропустит чемпионат мира по легкой атлетике. IAAF продлила отстранение

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), поэтому сборная России второй раз подряд пропустит чемпионат мира по легкой атлетике. Российские легкоатлеты смогут выступить на соревнованиях, которые начнутся в пятницу в Катаре, но в нейтральном статусе.

Глава рабочей группы по восстановлению статуса ВФЛА Руне Андерсен заявил, что на вердикт IAAF повлияло решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое в понедельник в ускоренном порядке инициировало рассмотрение несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу, сообщает 23 августа РБК со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что WADA может лишить РУСАДА статуса. Это произойдет в том случае, если будет доказана манипуляция российской стороной данными Московской антидопинговой лаборатории перед их передачей экспертам WADA в январе этого года. В международном агентстве обнаружили, что информация, полученная из Москвы, отличается от предоставленной ранее информатором, и заподозрили Россию в намеренном искажении данных.

ВФЛА была лишена членства в IAAF в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. С того момента российским спортсменам для участия в международных соревнованиях необходимо получение нейтрального статуса. В текущем сезоне международная ассоциация предоставила такой статус 129 легкоатлетам из России, 30 из которых квалифицировались на турнир в Катаре.