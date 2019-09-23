СМИ: Похищенный пиратами у берегов Камеруна петербургский моряк вернулся домой

Освобожденный из пиратского плена моряк с судна MarMalaita вернулся в Петербург вечером 23 сентября. Еще двое моряков прилетят в Москву.

«Проходил контроль, багаж получает (в аэропорту Санкт-Петербурга – Прим.ред.). Все втроем (были отправлены сегодня из Германии в Россию – ред.)», – сообщил 23 сентября источник РИА Новости в компании-работодателе.

Судно подверглось атаке пиратов на якорной стоянке реки Вури у камерунского порта Дуала рано утром 15 августа. Похищены восемь членов экипажа. Marmalaita прибыл на внешнюю стоянку в Дуала 13 августа из США через Экваториальную Гвинею. В заложниках у пиратов оказались восемь человек, в том числе старший помощник из Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Среди похищенных также были украинец и четыре филиппинца. Судно пираты не тронули.

В конце августа начались переговоры о сумме выкупа. В конце прошлой недели стало известно об освобождении моряков.