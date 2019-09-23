«Кадырова» на кладбище видели, но в телеграме не повесили. Активист «АгитРоссии» намекнул на провокацию с могилами

Полиция просит арестовать петербуржца Павла Иванкина за флешмоб на Смоленском кладбище, но прокуратура не так уверена в его причастности. Доказательств почти нет.

Скриншот с сайта YouTube

Василеостровский районный суд отложил процесс над активистом Павлом Иванкиным, которого подозревают в надругательствами над усопшими. Меру пресечения ему не избрали, так как не готовы результаты дактилоскопии с могил Смоленского кладбища.

На заседании в суде вечером 23 сентября подполковник дознания Рыбаков заявил, что движение «АгитРоссия» специализируется на подобных акциях. Раньше загробно-политические флешмобы, по его словам, были «на грани», а акция на Смоленском кладбище «запрещена законом».

«Активная роль Иванкина подтверждается его показаниями о том, что он редактор телеграм-канала», – отметил дознаватель.

По словам Рыбакова, есть записи видеонаблюдения, которые якобы доказывают участие Иванкина в акции на Смоленском кладбище. Общественный защитник Динар Идрисов поинтересовался, под чьим ведомством находится камера, записавшая политическое непотребство.

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«Саму камеру я не видел, я смотрел диск», – ответил дознаватель.

Иванкин уверяет, что ни разу не был на Смоленском кладбище и даже не знает, где оно находится. Оппозиционер рассказал, что ему как редактору телеграмм-канала «АгитРоссия» написал неизвестный пользователь и попросил анонимно разместить фото и текст. Он согласился, но опубликовал не все. Фото главы Чечни под православным крестом, например, ему показалось глупостью, о чем он сообщил незнакомцу. В пост фото Кадырова в черной рамке на могиле не попало.

«Лично я не поддерживаю. Мне сразу показалось, что это перебор. Но как журналист я должен быть абстрактным. Мы любые новости размещаем, люди решают, интересно им это или нет», – сказал Иванкин. Он утверждает, что весь день 19 сентября просидел дома. Это подтверждает сосед по квартире.

Свое решение не публиковать в телеграм-канале фото чеченского руководителя активист тоже объяснил: «Я просто понимаю, чем это могло бы закончиться. Я написал автору, который прислал фото, что размещать не будем, так как акцию делаем не мы, и за это [не хотим] нести дополнительный риск. Плюс это глупость – его [Кадырова] разместили на православном кресте, и понятно, что будут проблемы. Поэтому мы эту фотографию не разместили».

Защита требовала домашний арест, для этих целей одну из комнат в своей трешке согласился предоставить официально безработный оппозиционер Владимир Шипицын.

«Это компрометирующие сведения», – ответил он на вопрос судьи о доходах.

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Прокурор попросил отложить избрание меры пресечения на 72 часа и дождаться результатов дактилоскопии с кладбища. Представитель дознания с этим предложением согласился. Процесс возобновится 25 сентября.

Справка:

Вечером 19 сентября на крестах и надгробиях Смоленского лютеранского кладбища нашли бумажные портреты, в которых сотрудниками Центра «Э» опознаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Елена Мизулина, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Сергей Собянин, тележурналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, артист Тимати. Фотографии через два часа сняли полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК «Надругательство над телами усопших и местами их захоронения». Еще два человека из «АгитРоссии» остались свидетелями.

Полиция просит заключить Иванкина под стражу, считая его опасным для общества, а эксплуатацию портретов известных лиц – хулиганской выходкой.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»