Должникам в России хотят оставить прожиточный минимум

Россиянам предлагают оставить на счету прожиточный минимум после взыскания всех долгов. С инициативой выступило Минэкономразвития, сообщает 23 сентября «Интерфакс» со ссылкой на читавший его источник.

По данным агентства, ориентироваться предложено на прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года в регионе, где открыт счет должника или находится его работодатель. Также гражданину дадут право через суд потребовать оставить ему больше средств. Для этого надо доказать необходимость дополнительных расходов.

Реформа не затронет ряд категорий должников. Среди них — должники по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам. Также не оставят средств тем, кто возмещает вред от преступления.

После принятия документа приставы станут возвращать исполнительные листы должнику, если выяснится, что его доходы не превышают прожиточный минимум, а имущества, которое можно описать в счет уплаты долга, он не имеет.

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Минэкономразвития также предложило запретить взыскивать долги со страховых пенсий по старости, инвалидности и фиксированные выплаты к ним.