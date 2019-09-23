Незакрываемые. Роспотребнадзор не смог остановить работу ресторана Dizzy, омрачившего петербуржцам свадьбу

Банкетный ресторан Dizzy в центре Петербурга не прекратит свою деятельность после отравления посетителей. Заведение, расстроившее Роспотребнадзор рабочим рвением, наказано штрафом.

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 23 сентября Куйбышевский райсуд оштрафовал ООО «ТК «Арсенал Трейд» (юрлицо ресторана Dizzy) на 50 тысяч рублей. Пренебрежение санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания (статья 6.6 КоАП РФ) могло закрыть заведение на срок до трёх месяцев, но в Dizzy быстро исправились и добровольно устранили найденные Роспотребнадзором нарушения.

Среди них, напомним, были работа персонала без медкнижек и просрочка – на кухне забраковали 65 кг продукции. Ревизоры от Роспотребнадзора нагрянули на набережную канала Грибоедова после того, как вечер в ресторане подкосил здоровье гостей сразу двух мероприятий - свадьбы и интеллектуальной игры «60 секунд».

21 августа документы для решения вопроса о временном закрытии Dizzy поступили в суд, до этого, как уточнили в Роспотребнадзоре, потчевать гостей запрещал протокол. Через неделю ресторан поймали за работой и ограничили новым протоколом. Судя по фотоотчётам в соцсетях, проводить вечеринки он не помешал. Возражать против штрафа для Dizzy в Роспотребнадзоре не стали, уточнили в пресс-службе судов.