Трамп назвал поведение сына Байдена позорным

Президент США Дональд Трамп обвинил сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена в получении крупных средств у Украины и Китая и назвал это позором.

Трамп опроверг заявления, что он давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении Хантера Байдена. По его словам, это очередная «охота на ведьм» со стороны демократов.

«У нас был прекрасный телефонный звонок с президентом Украины. Все знают, что это просто "охота на ведьм" со стороны демократов. Им не удалось доказать мой сговор с Россией или спад экономики. И теперь они начали новое дело, в то время как главная проблема – это Байден… То, что он сделал, – это позор. То, что сделал его сын, – это позор», — сказал он. Трансляцию его выступления вел Fox News.

Трамп заявил, что сын Байдена брал деньги у Китая, его отец заключил более выгодную торговую сделку с Пекином.

Реклама



«Его сын брал деньги от Украины, от Китая – много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США), потому что он отменит эту отличную (торговую) сделку, которую мы собираемся заключить. То, что сделал Байден, было неправильным», — подчеркнул он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.

Трамп на своей странице в Twitter назвал сообщения в СМИ о якобы оказываемом давлении им на Зеленского сфабрикованными.

Сам Байден, который является соперником Трампа на выборах в президенты США 2020 года, заявил, что данный инцидент похож на «злоупотребление властью». Он предположил, что Трамп таким образом пытался повысить свои шансы на предстоящих выборах, сообщал Reuters.

Украинский МИД опроверг сообщения о давлении на Зеленского со стороны Трампа, однако не стал раскрывать детали разговора двух лидеров.