«Спартанка-экспресс» против «Шушарика» и «Купчика». Петербуржцы придумывают имя трамваю до Славянки

Петербуржцы откликнулись на призыв губернатора города Александра Беглова предлагать варианты наименования нового трамвая, который поедет из Купчино в Славянку. Фамилия градоначальника тоже в списке.

Под постом на странице Александра Беглова «ВКонтакте» о результатах работы за неделю горожане поделились своими идеями. Встречаются «Спартанка-экспресс», «Купчик», «Шушарик», «Бегунок». Много птичьих имен, по аналогии с концессионным трамваем «Чижик» в Красногвардейском районе: помимо очевидного «Пыжика», есть патетический «Ястреб», а также «Стриж» и «Щегол». Как варианты — депрессивная «Утопия», «Ветерок» и просто «Беглов».

Напомним, Смольный одобрил www.fontanka.ru/2019/09/17/088/ концессионное соглашение с компанией «БалтНедвижСервис» о строительстве трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Проектирование займет 2 года, строительство — 3. Общий объем www.fontanka.ru/2019/09/19/126// инвестиций по концессионному проекту составит 27 млрд рублей. Проехать весь маршрут от Купчино до Славянки можно будет за 30 минут, пассажиропоток составляет около 22 млн пассажиров в год. В общей сложности эксплуатировать линию «БалтНедвижСервис» будет 25—26 лет с момента подписания соглашения.