На российско-финляндской границе задержали беженку с поддельной визой и вооружённых россиян

Несколько нарушений зафиксировала Пограничная охрана Финляндии на границе с Россией на минувшей неделе.

Как сообщило ведомство 23 сентября, накануне, в воскресенье, на рейсовом автобусе из России приехала женщина, у которой в паспорте обнаружилась поддельная виза Испании. Нарушительница попросила в Суоми убежища в пункте пропуска "Ваалимаа" ("Торфяновка).

Ранее, 20 и 21 сентября, в МАПП "Нуйямаа" ("Брусничное") и "Ваалимаа" помали двоих россиян с электрошокерами. Мужчины уверяли, что не знали о запрете ввоза этих предметов на территорию Финляндии. Размер штрафа определит суд.

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Что запрещено ввозить в Финляндию?