Законопроект с душком. Запахам могут прописать норму

Депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова предложила дать субъектам возможность устанавливать нормативы запаха. Для того чтобы инициативу рассмотрела Госдума, ее внесение должен одобрить городской парламент.

Автор предлагает внести поправки в Федеральный закон «О защите атмосферного воздуха» и ввести в него понятие «запах». Как отмечается в пояснительной записке, зачастую граждане чувствуют неприятный запах, но не могут добиться его устранения. Как правило, они обращаются в Роспотребнадзор или Росприроднадзор или органы исполнительной власти. Однако последние не имеют возможности определить источник запаха, его состав и привлечь виновных к ответственности.

«Запах формируется не отдельным веществом, а сложной смесью веществ неизвестного состава, часто присутствующих в смеси в крайне незначительных количествах. При этом в большинстве случаев проводимые замеры показывают, что предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе не превышают норму, а население тем не менее ощущает присутствие неприятного химического запаха», – уточняется в тексте документа.

Выявление пахучих компонентов в данном случае, пишет автор, нецелесообразно, так как их идентификация и разработка гигиенических нормативов — трудоемкая и дорогостоящая задача, которая требует времени.

Для разработки системы нормирования запаха Тихонова предлагает воспользоваться подходом, аналогичным нормированию пахучих веществ, только устанавливать его предельно допустимую концентрацию в единице запаха (концентрация, которую ощущают половина принимающих участие в исследовании волонтеров) в кубическом метре.