Главный судья РФС - игроку «Зенита»: Может, надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал незасчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 10-го тура РПЛ с «Рубином» (5:0).

Главный судья встречи Сергей Карасев на 90-й минуте отменил гол Дзюбы из-за офсайда Роберта Мака. После матча Дзюба сказал: «Надо такие засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это гол, это футбол».

В ответ на это Александр Егоров сказал в интервью «Р-Спорт»: «Справедливость восторжествовала с VAR, все по делу. Может, надо пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало. Шучу».

Напомним, что у Дзюбы в том матче был еще один гол, который также не засчитали из-за офсайда.