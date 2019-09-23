Полиция просит арестовать подозреваемого в надругательстве над могилами с помощью портретов Кадырова и Тимати. Его визит на кладбище - опасная хулиганская выходка

Василеостровский суд Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства о заключении под стражу активиста движения «Агит Россия» Павла Иванкина. Полицейское дознание сочло его опасным для общества.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 23 сентября дознание попросило на месяц арестовать Иванкина по делу о надругательстве над усопшими и местами их захоронения.

«В достоверно неустановленное время, но не позднее 19 сентября 2019 года около 18 часов 49 минут Иванкин совместно с неустановленными лицами, находясь на территории Лютеранского кладбища на набережной реки Смоленки, разместили на надгробиях могил изображения с фотографиями лиц, занимающих государственные посты в РФ и Санкт-Петербурге, а также других широко известных лиц с траурными ленточками, имитируя, что данные могилы принадлежат тем лицам,изображения которых размещены. Таким образом, Иванкин совместно с неустановленными лицами, используя могилы усопших при совершении хулиганской выходки, осквернили их», – неуверенно зачитал дознаватель. Выступать перед слушателями он не хотел и вообще просил признать материалы дела секретными.

Иванкин совершил преступление против общественной нравственности, по мнению дознания, является активным участником протестного движения «Агит Россия», специализирующегося на совершении аналогичных акций, и место ему – в СИЗО.

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Защита Иванкина с такой постановкой вопроса категорически не согласна. Тем более активист вину не признает.

Вечером 19 сентября на крестах и надгробиях Смоленского лютеранского кладбища нашли бумажные портреты, в которых сотрудниками Центра «Э» опознаны Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Елена Мизулина, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Сергей Собянин, тележурналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов и артист Тимати.