Посольство РФ ответило на заявления Эстонии о «советской оккупации»

Советская армия понесла серьезные потери, чтобы освободить Эстонию от фашистской оккупации в 1944 году. Об этом напомнили в посольстве России после заявления МИД Эстонии о «советской оккупации».

«Каждая сторона смотрит со своего угла. Но есть только одна истина, основанная на фактах. И согласно им, Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных сражений с фашистской Германией», — написало посольство в Twitter.

Each side has its own perspectives. But there is only one #truth, which is based on facts. And this holds that the #RedArmy liberated #Estonia in September 1944, suffering huge losses, after bloody battles with #Nazi Germans. pic.twitter.com/8LRVgx2Prp — Rus Embassy Estonia (@RusEmbEst) 23 сентября 2019 г.

Ранее МИД Эстонии написал в Twitter, что считает заявления МИД России об освобождении Эстонии исторически неточными.

По их словам, «Эстония не принимала участие в ВОВ, а была оккупирована как фашистской Германией, так и СССР». В министерстве заявили, что освобождение стало «оккупацией», которая продлилась 50 лет.