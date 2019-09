Посольство РФ ответило на заявления Эстонии о «советской оккупации»

Советская армия понесла серьезные потери, чтобы освободить Эстонию от фашистской оккупации в 1944 году. Об этом напомнили в посольстве России после заявления МИД Эстонии о «советской оккупации».

«Каждая сторона смотрит со своего угла. Но есть только одна истина, основанная на фактах. И согласно им, Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных сражений с фашистской Германией», — написало посольство в Twitter.

Each side has its own perspectives. But there is only one #truth, which is based on facts. And this holds that the #RedArmy liberated #Estonia in September 1944, suffering huge losses, after bloody battles with #Nazi Germans. pic.twitter.com/8LRVgx2Prp