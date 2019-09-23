Зеленский подписал закон о реформе органов прокуратуры на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе органов прокуратуры, который предлагает переименовать Генпрокуратуру в офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Украинский парламент принял закон 19 сентября. Он вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме ряда пунктов, которые вступят в силу со дня начала работы офиса генпрокурора, региональных прокуратур, окружных прокуратур.

На сайте Рады отмечается, что документ в понедельник "возвращен в парламент с подписью президента".

Согласно пояснительной записке к документу, вместо действующей структуры органов прокуратуры предлагается провести аттестацию прокуроров и после этого сформировать новую структуру в виде: офис генерального прокурора (вместо Генпрокуратуры), областные прокуратуры (вместо региональных), окружные прокуратуры (вместо местных).

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Аттестацию прокуроры будут проходить в два этапа: экзамен по практическим задачам и собеседование. Только после успешной аттестации действующие прокуроры остаются в системе. Те, кто не желают проходить аттестацию, подлежат увольнению. Успешная аттестация также приведет к повышению оплаты труда. Кроме того, предлагается ликвидировать военные прокуратуры, но установить право генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры. Также законом предлагается уменьшить максимальное число работников органов прокуратуры с 15 тысяч до 10 тысяч человек, при этом планируется повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (с около 950 долларов до около 1,2 тысячи долларов) для трудоспособных лиц и установить ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по результатам календарного года.

Согласно документу, к кандидату на должность генерального прокурора вернут требование иметь высшее юридическое образование. Эту норму отменили в 2016 году, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Законом предлагается остановить деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров до 1 сентября 2021 года и фактически уволить действующих членов КДКП. В настоящее время рассмотрение дисциплинарных дел переводится в кадровые комиссии. Такие комиссии будут действовать в офисе генпрокурора и областных прокуратурах. Они будут обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности. Состав и порядок их работы также определит генпрокурор. Кроме того, генпрокурор получает право увольнять прокуроров офиса генпрокурора и административных должностных лиц без согласований с Советом прокуроров, как это предусмотрено сейчас.

Верховная рада Украины 29 августа поддержала представление президента Владимира Зеленского о назначении замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора страны. Новый генпрокурор пообещал перезапустить работу органов прокуратуры.