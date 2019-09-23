Украина предложила японцам вложиться в Чернобыль

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил Японии инвестировать средства в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом он заявил в понедельник, 23 сентября, на встрече с делегацией парламентской лиги дружбы Япония – Украина.

«Мы ждем, чтобы Япония стала нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности безопасности атомных станций», – цитирует пресс-служба украинского кабмина слова Гончарука на встрече с делегацией парламентской лиги дружбы Япония – Украина.

Лидер японской делегации Эисуке Мори выразил надежду, что встреча положит начало сотрудничеству двух государств в области энергетики. По его мнению, безопасность атомной энергетики должна стать одним из основных направлений сотрудничества держав.

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Гончарук отметил, что вложить средства в зону отчуждения планирует сама Украина. По данным "Украинской правды", созданием позитивного имиджа Чернобыля займется рекламное агентство "Банда". Место будут позиционировать как уникальную туристическую и научную площадку.

В 2019 году зону отчуждения Чернобыльской АЭС посетило рекордное количество туристов – 74 671 человек. Часть из них привел на место аварии суперпопулярный американский сериал "Чернобыль" от HBO, рассказывающий о катастрофе.