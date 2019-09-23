Новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия. Причина - возвращение России

Украина не будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за восстановления полномочий России.

«Делегация Верховной рады Украины в ПАСЕ заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи», – заявила 23 сентября на своей странице в Facebook глава украинской делегации Лиза Ясько.

При этом украинская сторона не отказывается от консультаций со странами – членами ПАСЕ.

Накануне депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яремко в своем сообщении на Facebook анонсировал отказ от участия в работе ПАСЕ. «Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию», – уточнил народный избранник.

Реклама



В конце июня парламентская ассамблея Совета Европы решила восстановить полномочия делегации России. В 2014 году РФ лишили права голоса в старейшей межправительственной организации Европы из-за событий на Украине и присоединения Крыма. В ответ на эти действия Россия, которая была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, с 2017-го заморозила уплату членских взносов. Однако после возвращения задолженность была погашена.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины заявили о желании покинуть сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.