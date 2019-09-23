Масштабная IT-конференция в 6-ой раз пройдет в Санкт-Петербурге

Фото: ФРИИ

5 октября SPB STARTUP DAY 2019 вновь объединит более 2000 участников стартап-сообщества северной столицы.

В этом году программа мероприятия включает три потока: основной зал, где выступят звездные спикеры, зал инсайтов от предпринимателей и экспертов IT-отрасли и зал экспертной помощи — здесь представители корпораций, опытные предприниматели и бизнес-ангелы проведут бесплатные консультации для гостей конференции.

На главной сцене выступит генеральный директор и фаундер «Яндекс.Шефа», Михаил Перегудов. Он расскажет, как оставаться лидером в высоко конкурентной среде — на рынке доставки продуктов. На примере актуальных кейсов из личных бизнес-историй предприниматели откроют гостям встречи полезные инсайты. Так, Дарья Мингалиева, директор по маркетингу Cinemood, объяснит, как запустить продажи hardware-продукта в США. Основатель digital-агентства Qmarketing, Роман Кумар Виас, поделится секретами масштабирования стартапа с минимальными финансовыми вложениями, а Мария Вереина, руководитель лаборатории исследований клиентского опыта Ozon, расскажет, как тестировать гипотезы для продукта с 30 млн пользователей.

Фото: ФРИИ

Одним из ключевых событий SPB STARTUP DAY 2019 станет конкурс питчей на главной сцене — это возможность заявить о себе на аудиторию более 1 тыс. человек, а также получить ценные призы от корпораций в их собственных номинациях. Среди партнеров в этом году: «Газпром нефть», «Леруа Мерлен», «Билайн», «Ростелеком», «Мегафон» и др. Кроме того, в рамках встречи пройдет масштабная экспертная сессия: основатели стартапов смогут получить индивидуальную консультацию от экспертов рынка.

В конце мероприятия всех участников ждет afterparty с предпринимателями и инвесторами, где можно будет продолжить общение в неформальной обстановке.

Участие в конференции бесплатно по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. Для участия в питч-сессии необходимо подать заявку до 28 сентября и получить подтверждение.

SPB STARTUP DAY 2019 пройдет 5 октября по адресу: Санкт-Петербург, гостиница «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, д. 14 (от ст.м. Приморская будет организован трансфер). Сбор гостей: с 10.00. Для аккредитации журналистов — sd@iidf.ru.

Организатор — Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — крупный венчурный фонд России для IT-стартапов, акселерационные программы которого прошли многие успешные стартап-компании Санкт-Петербурга и других регионов.