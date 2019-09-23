ШИЗО с «привилегиями». Поправки об изоляции главарей преступного мира дошли до Госдумы

Законопроект об отдельном содержании в пенитенциарных учреждениях осуждённых за занятие высшего положения в преступной иерархии 23 сентября внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как следует из пояснительной записки, инициатива направлена в том числе на то, чтобы оградить рядовых преступников и не позволить им подпасть под влияние авторитетов. Для изоляции главарей предлагается использовать «помещения камерного типа, единые помещения камерного типа и камеры штрафных изоляторов».

При этом ограничения, под которые попадают в ШИЗО, распространяться на высших лиц преступной иерархии не будут: без свиданий, переписки и личных вещей постоянных обитателей штрафных изоляторов оставлять не планируют.

Как указано в пояснительной записке, практика отдельного содержания в колониях уже распространена на приговорённых к пожизненному и смертной казни, когда высшая мера заменена на лишение свободы. Также изолируют рецидивистов, совершивших опасное или особо опасное преступление.

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Криминальные авторитеты «представляют особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных», подчёркивают авторы законопроекта. Среди них – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители, депутат-единоросс Александр Хинштейн.

Поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии, получить по которой можно до 15 лет, были приняты в апреле этого года. Практика по статье 210.1 стартовала. «Фонтанка» подробно писала о том, какие проблемы могут возникнуть в связи с её правоприменением.