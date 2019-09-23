В посольстве подтвердили гибель россиянина на Кипре

Посольство России в Республике Кипр подтвердило сообщения кипрских СМИ о гибели россиянина на одном из курортов острова. Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

«Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина, 1954 г.р., отдыхавшего в г. Протарасе», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники консульского отдела находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками погибшего, а также сотрудниками страховой компании. В посольстве отметили, что принимают меры для отправки тела в Россию.