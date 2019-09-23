ПСК рассказывает, как сэкономить на ипотеке

Можно и нужно ли пересматривать условия ипотеки? Выгодно ли рефинансирование? На вопросы покупателей отвечает руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина.

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— Можно ли пересмотреть условия ипотеки?

— Да, и оптимальное решение для этого — рефинансирование. По сути, это выдача нового кредита, который работает со всеми вариантами ипотечных займов, будь то жилая недвижимость или апартаменты. При этом такая процедура не считается ухудшением качества кредита, поскольку с точки зрения банка — это новый договор на новых условиях.

Неважно, в каком именно банке у вас оформлена ипотека. Если вы нашли программу рефинансирования на более выгодных условиях, то ей стоит воспользоваться.

Работает это просто. В проектах ГК «ПСК» доля ипотечных сделок превышает 60% и везде часть покупателей пользуется рефинансированием. Например, семья, купившая квартиру в ЖК «Славянка», даже дважды рефинансировала кредит в течение 2017-2018 гг., когда ставки буквально таяли на глазах. Кредит они брали под 10.5% в начале 2017 года. В декабре того же года они изменили ставку на 9.7%, а спустя ещё полгода смогли рефинансировать кредит под 9.4% годовых. Законодательство никак не ограничивает число рефинансирований.

— Когда лучше обращаться за рефинансированием?

— Всем, кто хочет снизить выплаты по ипотеке, я рекомендую сначала обращать внимание на давность обслуживания по текущему кредиту. Выгода напрямую зависит от количества выплат.

Всё дело в аннуитетной схеме платежей, применяемой большинством банков. В начале срока выплачиваются в основном проценты по кредиту, а не «тело» долга. Если большая часть процентов выплачена, то рефинансировать ипотеку не стоит: первое время ежемесячные платежи будут вновь идти на погашение процентов по новому кредиту.

Также нужно учесть, что банк запросит оценку недвижимости, поскольку принимает её в качестве залога. Кроме этого потребуется заново оформить страховку и оплатить комиссию за рассмотрение заявки банком и открытие счёта.

— У меня есть другие кредиты. Не станет ли это проблемой при рефинансировании?

— Наличие потребительских или автокредитов может снизить переплату за счёт уменьшения цены кредита. К примеру, вы выплачиваете кредит за автомобиль. Есть смысл воспользоваться консолидацией — то есть объединить нескольких кредитов в один. Как правило, все крупные банки предлагают такую опцию при рефинансировании и ставка в таком случае ниже.

А если кредит имел помимо процентов иные дополнительные платежи в пользу банка, их тоже можно отменить. По программам крупнейших банков консолидировать можно до 5-6 разных кредитов в один. Главное помнить, что для консолидации необходима хорошая кредитная история. В случае просрочки платежей банк может отказать.

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— У нас родился второй ребёнок. Пересмотрит ли банк условия ипотеки в сторону льготных 6%?

Да, такой механизм существует. Здесь важно, чтобы договор на ипотеку был заключён после 1 января 2018 года*. В противном случае банк может отказать, однако даже тогда можно пересмотреть условия. Для этого мы рекомендуем обращаться в «Дом.РФ Ипотечный агент», который также рефинансирует ипотечные кредиты.

— В этом году ставки снижаются. Стоит ли подождать лучших условий до 2020 года?

Тактика выжидания более выгодных условий на практике оказывается проигрышной. Если в будущем и появляются ипотечные программы с более выгодными условиями, то недвижимость за это время дорожает. А то и вовсе уходит другому покупателю. Если в поле зрения есть вариант, устраивающий вас и вашу семью, то с покупкой лучше не затягивать.

Подробнее об ипотечных программах и банках в жилых и апарт-комплексах ГК «ПСК» — у менеджеров отдела ипотечного кредитования по телефону: (812) 640-38-38 и в офисах продаж.

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Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house