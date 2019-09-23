ООН создает комитет по Сирии. Генсек Гутерриш благодарит Россию за помощь

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш анонсировал создание специального сирийского Конституционного комитета.

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании <...> Конституционного комитета. Организация Объединенных Наций видит в комитете следующий шаг в попытках найти политическое решение для прекращения продолжающейся более 8 лет войны», – цитирует 23 сентября заявление Гутерриша Euroenews.

По его словам, ООН необходимо поблагодарить Россию, Турцию и Иран за предпринятые усилия, направленные на заключение соглашения. Комитет начнет работу в Женеве в ближайшее время.

Ранее о создании специального комитета заявили в Кремле. В прошлом году главы МИД России, Турции и Ирана договорились о работе по согласованию состава создаваемого органа.