«Позорное решение»: Обвинивший Друзя в попытке подкупа не рекомендовал возвращать его в ЧГК

Бывший главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер назвал позорным решение вернуть в зал и в игру «Что? Где? Когда?» Александра Друзя после скандала с подкупом. И не рекомендовал этого делать с точки зрения репутации.

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить и раньше, я знаю», — сказал Бер 23 сентября РБК.

Поводом для отстранения Друзя послужила история, рассказанная в феврале 2019 года Ильей Бером. Он утверждал, что Друзь предложил ему миллион в обмен на вопросы для программы «Кто хочет стать миллионером?», в которой должен был участвовать Бер. В доказательство своих слов он предоставил аудиозаписи разговоров. Друзь сперва пытался перенести ответственность на автора этих записей, но позже магистр просто извинился перед коллегами.

23 сентября стало известно, что магистру Александру Друзю разрешили вернуться к играм «Что? Где? Когда?» в эфире «Первого канала», но за стол он сядет не раньше следующего сезона.