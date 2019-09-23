В Петербурге автоматически оштрафуют за неправильную парковку. Начнут с Калининского района

В Калининском районе Петербурга будут автоматически фиксировать нарушения требований знаков, запрещающих остановку или стоянку. Для этого к работе привлекут специальные мобильные комплексы, сообщили 23 сентября в пресс-службе Смольного.

Маршруты движения мобильных комплексов пройдут по участкам улиц Михайлова, Мечникова, Жукова, Литовской, Брянцева, Тимуровской, Федосеенко, Брюсовской, Замшина, Учительской, Карпинского, Бутлерова, Академика Байкова, Ушинского, Демьяна Бедного, Фаворского, Бестужевской, Васенко, Софьи Ковалевской, Веденеева, Ольги Форш, участкам Гражданского, Светлановского, Полюстровского проспектов, проспекта Науки.

Обнаруженных мобильным комплексом собственников транспортных средств, припаркованных с нарушениями, привлекут к административной ответственности и оштрафуют на 3000 рублей.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и обращать особое внимание на применяемые совместно с запрещающими дорожными знаками «Остановка запрещена» и знаки дополнительной информации «Время действия».